أولوية تكثيف البحوث العلمية مع مؤسسات عالمية

رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يشدّد:

أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، محمد الطاهر عبادلية، السبت بالجزائر العاصمة، أن هيئته تراهن على تكثيف البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات عالمية.

وفي كلمة له ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة العادية للجمعية العامة للمجلس، صرح عبادلية قائلا: “لقد اتخذنا العديد من الإجراءات من أجل التعاون مع بلدان صديقة لديها مؤسسات مماثلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وتجرى حاليا العديد من اللقاءات في هذا الشأن”.

وتابع بالقول: “كانت رسالة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واضحة عندما تحدث عن تكثيف البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات دولية متخصصة، بغرض تعزيز إمكانيات تخزين الطاقة الشمسية والاستثمار في الطاقة الكهرونووية للأغراض الطبية، وكذا تشجيع الشباب على دعم المؤسسات الناشئة وتطويرها مع ضمان مناخ مناسب من شأنه المساهمة في إقلاع الاقتصاد الوطني”.

وأبرز رئيس المجلس، أنه “لا يمكن تحقيق التنوع الاقتصادي دون إدماج الابتكار والبحث والتطوير في المجالات ذات الأولوية”، مضيفا أن هذه السياسة “ستؤدي إلى خلق مؤسسات جديدة وتكنولوجيات متقدّمة مع التحسين الشامل للتنافسية في البلد”.

كما أشار عبادلية، بهذه المناسبة، إلى أن المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات “لديه إنجازات مهمة، منها تحقيق المرحلة الأولى المتعلقة بالحوكمة التي ترمي إلى نشر ثقافة القرار المشترك مع الاستفادة من المهارة الجماعية”.

وأوضح المسؤول نفسه، أن المرحلة الثانية، التي تعد موضوع هذه الجمعية العامة في دورتها الثالثة، تخص “وضع مختلف الآليات، (لجان)، التي ينص عليها الدستور ويحدّد القانون مهامها”.