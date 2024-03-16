أولويتي هي إظهار إمكانياتي لفلاديمير بيتكوفيتش

الوافد الجديد منصف بقرار يؤكد:

وجه الوافد الجديد إلى تشكيلة الخضر منصف بقرار، رسالة قوية لمدرب الخضر، بيتكوفيتش، بمناسبة أول دعوة له لتمثيل محاربي الصحراء. وتحدث منصف بقرار، للإذاعة، قائلا: “عندما وصلني الاستدعاء، أول شيء تبادر إلى ذهني هو التضحيات الكبيرة التي قمت بها من أجل الوصول إلى المستوى العالي، والحصول على دعوة لتمثيل منتخب بلادي فخر كبير بالنسبة لي”.

وأضاف: “أولويتي الآن هي إظهار إمكانياتي لفلاديمير بيتكوفيتش، وأسعى للعمل بشكل جاد من أجل فرض نفسي مع الخضر، ولن أخيب الآمال حال تم منحي فرصة اللعب، خلال المباراتين المقبلتين”.

وختم خريج مدرسة وفاق سطيف الجزائري بالقول: “سأكون في قمة السعادة لتواجدي مع المنتخب الأول، بعد أن شاركت سابقا مع الفئات الشبانية، وأطمح لأساهم في تأهل الخضر لنهائيات كأس العالم القادمة في أمريكا وكندا والمكسيك”. ويلعب بقرار لفريق نيويورك سيتي المنافس في الدوري الأمريكي، وهي المسابقة التي يلعب فيها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح فريق إنتر ميامي.

وسيكون منصف بقرار أمام فرصة لا تعوض لإظهار مؤهلاته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وهو الذي سيعوض الهداف التاريخي إسلام سليماني. وسيتنافس صاحب الـ23 عاما، مع كل من بغداد بونجاح ومحمد الأمين عمورة على منصب رأس الحربة الأساسي.

وتشير كل المعطيات إلى أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيجرب جميع اللاعبين الذين وجه لهم الدعوة، خاصة أن منتخب الجزائر سيلعب مباراتين وديتين أمام كل من بوليفيا وجنوب إفريقيا على التوالي، يومي الـ22 والـ26 من شهر مارس الحالي.