أولى خطوات خلافة علي مالك

بدأت، الثلاثاء، أولى ملامح انتخاب رئيس جديد لِرابطة كرة القدم لِقسم الهوّاة أو الدرجة الثانية.

ومعلوم أن الرئيس الجديد لـ “الفاف” وليد سعدي وريثما استلم مهامه في سبتمبر الماضي، أقدم على حلّ المكتب المُسيّر لِرابطة الكرة لِقسم الهوّاة، الذي كان يقوده علي مالك. وشكّل طاقما إداريا ما زال يُشرف على الهيئة لِحدّ الآن، رغم أنه مُؤقّت.

وعقدت رابطة كرة القدم لِقسم الهوّاة الجمعية العامة العادية بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، فخلصت إلى بعض القرارات، أبرزها تشكيل لجنتَي الترشيحات والطعون.

وتشكّل طاقم لجنة الترشيحات على النّحو التالي: عبد الرحمن جعدون (اتحاد خميس الخشنة – رئيس)، مراد بن سيني (مولودية قسنطينة – عضو)، مسعود صاولي (اتحاد الحراش – عضو)، بوشيخي محمد أمين (ترجي مستغانم – عضو).

بينما تمثّلت أسماء لجنة الطعون وفقا لِما يلي: يوسف مداح (وداد مستغانم – عضو)، محمد هشام (جمعية الخروب – عضو)، مولود خيمون ( نصر حسين داي- عضو).

ولم تكشف الرابطة عن رزنامة الانتخابات، على غرار آخر أجل لِاستلام ملفّات الترشح وتاريخ تنظيم الاستحقاق.

كما صادق الحضور على التقريرَين المالي والأدبي لِعام 2023، وأيضا مشروع ميزانية العام الجاري. عِلما أن عدد المُصوّتين بلغ 31 عضوا من أصل 35.

وعلى هامش هذا اللقاء، أبدى الحضور بعض الاقتراحات، بينها إلغاء بطولة فئة الرّديف، بِحجّة قلّة الموارد المالية للأندية. وإضفاء المرونة على التعاقدات مع المدربين، وتخفيض غرامة إشراك المدرب الثالث. وتمديد فترة توقيع اللاعب. وإيجاد صيغة مناسبة للعطلة الصيفية، كون النمط الحالي طويل ومُضرّ بِالمنافسة. والكشف عن مضمون الاتّفاقية المُبرمة بين “الفاف” و”الفيفا”، بِخصوص تغطية الهيئة الدولية لِبعض مقابلات بطولة القسم الثاني إلكترونيا.