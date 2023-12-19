أولياء التلاميذ ببئر خادم يطالبون والي العاصمة بالتدخل

بعد قرار هدم الابتدائية وسط السنة الدراسية..

طالب أولياء التلاميذ بابتدائية الشهيد زايدي عبد الرحمان ببلدية بئر خادم، والي ولاية الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، بالتدخل لتجميد قرار هدم الابتدائية وسط السنة وتأجيلها إلى غاية العطلة الصيفية.

جاء ذلك في طلب أولياء التلاميذ بابتدائية زايدي عبد الرحمان بئر خادم، إلى والي العاصمة رابحي، تحصل موقع الشروق أونلاين على نسخة منه.

ورفض أولياء التلاميذ قرار هدم الابتدائية وسط السنة، حيث يتمدرس بها أكثر من 300 تلميذ، ويطالبون بتجميد هذا القرار في الوقت الحالي، وتأجيله إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية.

وأكد الأولياء أن قرار هدم المدرسة وسط السنة سيخلف عواقب وخيمة على التلاميذ الذين سيتأثرون بشكل سلبي من الناحية البسيكولوجية والدراسية.

كما أشار الأولياء في طلبهم إلى:

قرار هدم المدرسة سيقلص الحجم الساعي للدراسة في مدرسة زايدي عبد الرحمان وهذا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية فيما يخص ظروف التمدرس المنصوص عليها في المادة الـ11 من القانون 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008.

وعن تحويل التلاميذ إلى ابتدائية أخرى قريبة من المدرسة التي سيتم هدمها وبناؤها، يقول أولياء التلاميذ: “سينتج عن ذلك ضجيج سيزعج التلاميذ من ناحية التركيز في القسم”.

كما أوضح الأولياء أنهم لم يتم إبلاغهم بهذا القرار في بداية السنة الدراسية، مؤكدين أنهم ليس ضد قرار الهدم، بل يطالبون بتأجيل ذلك إلى غاية العطلة الصيفية حتى لا يتأثر التلاميذ.

والتقى مجموعة من أولياء التلاميذ أيضا برئيس بلدية بئر خادم، حيث أكدوا له رفضهم القاطع لقرار هدم المدرسة وسط السنة الدراسية، وتأجيلها إلى شهر ماي المقبل تزامناً مع نهاية الموسم الدراسي.