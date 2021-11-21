أولياء يسحبون أبناءهم من الدروس الخصوصية للطور الابتدائي

بعد إلغاء امتحان "السانكيام"

كل المنشورات والمعلّقات التي كانت تدعو إلى دروس الدعم أو الدروس الخصوصية التي تهتم بتلقين الدروس والامتحانات البيضاء لتلاميذ المراحل النهائية، وأولها امتحان الانتقال إلى المرحلة الإكمالية التي كانت معلقة في العديد من الجدران ومداخل العمارات وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، لم يعد لها من معنى بالنسبة للعديد من الأولياء، الذين قاموا في اليومين الأخيرين، بسحب أبنائهم على الأقل مؤقتا من هذه الدروس، التي كلفتهم ميزانية ضخمة، وتراجعت هذه الدروس بشكل لافت، بحسب أحد أساتذة التعليم الابتدائي، الذي وصف القرار الوزاري بإلغاء امتحان “السانكيام” بداية من الموسم الدراسي الحالي، بالناسف للدروس الخصوصية، التي صارت واحدة من موضات الدراسة في الجزائر، وأسلوب اجتماعي لأجل حصول التلميذ على أعلى معدل ممكن في الامتحان تتفاخر به الأسر، لأن العلامة يتم الإشهار لها في كل مدرسة ابتدائية، عكس بقية أطوار الدراسة الابتدائية من السنة الأولى إلى الرابعة.

وقال أولياء تلاميذ في الطور الابتدائي لـ”الشروق” بأن إلغاء امتحان “السانكيام” خفّف عليهم الضغوط ومنحهم فسحة الاختيار بين مواصلة السماح لأبنائهم بإجراء الدروس الخصوصية أو التوقف عنها، وفي الغالب اختاروا الخيار الثاني مؤقتا، بعد أن ارتفعت أسعار الدروس الخصوصية بالنسبة للأقسام الابتدائية في بعض الأماكن إلى 5000 دج للشهر الواحد بمعدل أربع حصص في الشهر، وكل حصة من ساعتين، مع ازدحام مالا يقل عن ثلاثين تلميذا في غرفة واحدة، بحسب أولياء التلاميذ.

وغالبية الأولياء ينتظرون نهاية شهر نوفمبر الحالي، لتوقيف أبنائهم ومحاولة متابعتهم في البيت بعيدا عن ضغط الامتحان النهائي، الذي لم يكن ليترك لهم أي خيار سوى الزجّ بالأبناء في الدروس الخصوصية في مختلف المواد وخاصة الرياضيات والفرنسية والعربية.

وبقي توجه بعض الأولياء للمراحل الأولى من الابتدائي خاصة السنتين الأولى والثانية من أجل بناء قاعدة تعليمية صلبة لأبنائهم وهذا على حساب السنة الخامسة، مما يعني بأن ضغط الامتحان النهائي لن يشكل أي وجع نفسي للأولياء من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية السنة الرابعة متوسط بحسب أولياء التلميذ.

ب. ع