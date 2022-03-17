أوليز وغويري يُفضلان خُمَّ الدّيكة

ضمّت قائمة منتخب فرنسا لِفئة الآمال التي أُعلن عنها، الخميس، اللاعبَين مايكل أوليز وأمين غويري.

وكان الجناح مايكل أوليز (20 سنة) المحترف في نادي كريستال بالاس، محلّ تجاذب في الأيّام القليلة الماضية، من قبل منتخبات إنجلترا وفرنسا والجزائر ونيجيريا. مثلما يتردّد أن أمين غويري (22 سنة) مهاجم فريق نيس ينتظر دعوة من منتخب فرنسا للأكابر، وإذا خاب ظنّه، يتحوّل إلى “محاربي الصّحراء”.

ومعلوم أن مايكل أوليز أبصر النّور بِإنجلترا، وينحدر من أب نيجيري وأمّ جزائرية. أمّا أمين غويري فهو ينتمي إلى أسرة جزائرية مُهاجرة ومُقيمة بِفرنسا.

ولم يسبق لِأوليز وغويري اللّعب لِأيّ منتخب دولي لِفئة الأكابر، الأمر الذي يمنحهما كثيرا من الهوامش لاحقا، لِاختيار الفريق الوطني الذي يُناسبهما.

ويستعدّ مايكل أوليز وأمين غويري رفقة منتخب فرنسا لِفئة الآمال، في أواخر شهر مارس الحالي، لِمواجهة جزر فريق فيروي بِرسم تأهيليات بطولة أمم أوروبا لِصنف أقلّ من 23 سنة، ثم خوض لقاء ودّي أمام إيرلندا الشمالية.