أوليز يقترب من “الخضر” وقد يكون مفاجأة بلماضي في سبتمبر

خطف الأضواء هذا الموسم مع كريستال بالاس الإنجليزي

وافق نجم كريستال بالاس الإنجليزي مايكل أوليز، على الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث سيكون بنسبة كبيرة حاضرا في التربص القادم المقرر شهر سبتمبر، بمناسبة المواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر في تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويحمل أوليز أربع جنسيات هي النيجيرية والانجليزية والفرنسية والجزائرية، كما يلعب حاليا مع المنتخب الفرنسي دون 23 عاما، وكان من المقرر أن يلعب مع نيجيريا في تصفيات كأس إفريقيا، غير أنه قرر تمثيل المنتخب الوطني، وهو من أم تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية. وفتحت تصريحات المدرب جمال بلماضي لموقع “الفاف”، باب التأويلات بخصوص أسماء اللاعبين الجدد “مزدوجي الجنسية” المعنيين بدعم “الخضر” في المواعيد القادمة، حيث قال المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”الخضر” في هذا الشأن: “هناك لاعبون غيروا موقفهم بمرور الوقت، وسيلتحقون بنا إما في شهر سبتمبر أو مارس المقبلين، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا”.

وتضاربت الأنباء بخصوص أسماء هؤلاء اللاعبين الذي تحدث عنهم بلماضي، في وقت كشف موقع “بي أن سبورتس” في نسخته الفرنسية، عن أن مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي مايكل أوليز، يأتي على رأس القائمة، كون اللاعب قرر اختيار الجزائر وبصدد تغيير جنسيته الرياضية.

وقرر بلماضي تغيير التركيبة البشرية للمنتخب الوطني، وهذا بعد الإقصاء من التأهل على نهائيات كأس العالم قطر 2022، فضلا عن تقدم العديد من الكوادر في السن. ولهذا، فإنه يراهن كثيرا على اللاعبين مزدوجي الجنسية لبداية عهد جديد مع “الخضر”، في ظل افتقار البطولة المحترفة للاعبين قادرين على المنافسة في المستوى العالي.

وأصبح أوليز، لاعبا أساسيا مع فريق كريستال بالاس الذي انضم له في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من ريدينغ في دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، حيث خطف الأضواء وكسب ود المدرب الفرنسي باتريك فييرا رغم صغر سنه، مع العلم أنه استطاع تسجيل 4 أهداف وصناعة 8 في جميع المسابقات خلال الموسم المنقضي.

ويتمتع أوليز الذي يلعب كجناح، بسرعة فائقة وقوة بدنية كبيرة، تسمح له بالتوغل وخلق المساحات في منطقة الخصم، ناهيك عن تمريراته الدقيقة، الأمر الذي سيساعد المنتخب الوطني خاصة أمام المنتخبات التي تعتمد على خطة دفاعية.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل أعمال اللاعب، أكد سابقا تلقيه اتصالات رسمية من جانب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن أوليز، موضحا وقتها أنه سيفاضل بين فرنسا والجزائر، معتبرا أنهما الأنسب له من أجل تحقيق مشوار احترافي كبير.