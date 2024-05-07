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رياضة

أوليس يقهر مانشستر يونايتد

الشروق أونلاين
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أوليس يقهر مانشستر يونايتد

لا يمكن أن يحلم الجزائريون بلاعب يتقمص ألوان الخضر مثل نجم كريستال بالاس الأسمر، أوليس، حيث أبهر صاحب الرقم سبعة سهرة الإثنين العالم بألعابه وفنياته، وحتى هدفيه الرائعين في مرمى مانشستر يونايتد، وحارسه الكاميروني أونانا.

صاحب الـ22 ربيعا، صال وجال في الميدان اللندني، وقهر لاعبي مانشستر يونايتد وخاصة لاعبهم البرازيلي كازيميرو، وبالخصوص المغربي امرابط الذي كاد يتسبب في كسر ساق اللاعب، الذي لم يحدد بعد وجهته المستقبلية بين أربعة منتخبات بإمكانه أن يلعب معها، وهي إنجلترا وفرنسا ونيجيريا والجزائر، لأن والدته من أصول جزائرية.

يذكر أن أطرافا من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مدّت جسر تواصل مع اللاعب، وقيل حينها بأنهم حصلوا على إشارات بشرى، من دون تأكيد رسمي.

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