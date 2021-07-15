أول اتصال بين الجزائر والأردن بعد فتح قنصلية في العيون المحتلة

تلقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اتصالا من نظيره الأردني أيمن حسن الصفدي في أول اتصال رسمي بين البلدين على هذا المستوى بعد فتح الأردن لقنصلية في العيون الصحراوية المحتلة مارس الماضي.

ونشر لعمامرة على صفحته الرسمية عبر تويتر فحوى المكالمة التي جمعته مع أيمن حسين الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال لعمامرة أنه تم خلال الاتصال الدعوة لتقوية العمل سويا للارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية وتعزيز التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية.

وكانت الأردن قد أعلنت في مارس 2021 على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي فتح قنصلية في الصحراء الغربية.

وكانت الجزائر وصفت هذه الخطوة من الأردن وعدة دول إفريقية، بالمخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الإقليم منطقة خاضعة للجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة.

ودخلت العلاقات بين الجزائر والأردن بعد هذا القرار فيما يشبه أزمة غير معلنة.

من جهة أخرى التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة الأربعاء بنظيره الصحراوي محمد سالم ولد السالك، خلال زيارته للجزائر، أين جدد دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. .

وقال لعمامرة على صفحته الرسمية عبر تويتر أنه تناول رفقة نظيره الصحراوي آخر تطورات القضية الصحراوية وآفاق تسويتها بشكل يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.