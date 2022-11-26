أول اجتماع إقليمي لمشروع دعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم

برعاية منظمة العمل الدولية وبمشاركة مصر ولبنان وفلسطين

تحتضن الجزائر يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، الاجتماع الأول لمشروع تعاون دولي برعاية منظمة العمل الدولية حول مسألة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بمشاركة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسفير المفوضية الأوروبية في الجزائر، ووفود من عدة بلدان.

وبالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ينظم مشروع سوليفم “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي”، الذي تشرف على إعداده منظمة العمل الدولية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، أول اجتماع إقليمي له في الجزائر لتباحث سبل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

وبحسب المنظمين فان هذا الاجتماع، سيشهد مشاركة وفود من البلدان المشاركة في المشروع، وهي الجزائر ومصر ولبنان وفلسطين.، كما ينتظر أن يشارك في هذا الاجتماع أيضا ممثلون رفيعي المستوى بوزارات العمل والمنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل في البلدان المعنية وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي بالجزائر، حيث سيشهد تبادل الخبرات وتقاسمها في مختلف البلدان، وعقد حلقات نقاش بين الخبراء والمتخصصين حول موضوع الاقتصاد غير المنظم.

ويهدف مشروع “سوليفم”، الذي انطلق في مارس 2021، إلى دعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم من خلال الحوار الاجتماعي الثلاثي وفقا للتوصية رقم 204 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وتتعاون الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، التي تشمل ممثلي الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل في بلدان المنطقة في إطار هذا المشروع، من أجل اقتراح تدابير ملموسة لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم من خلال وضع استراتيجيات رسمية وطنية متكاملة لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد ووضع أنظمة وطنية للتدريب والاعتراف بالمهارات.

وسيشكل هذا الاجتماع الإقليمي الأول الذي سينعقد في الجزائر العاصمة بداية سلسلة من اللقاءات التي ستستمر في البلدان الأخرى المشاركة في مشروع “سوليفم”.