أول اجتماع لحكومة بن عبد الرحمان خارج العاصمة

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، اجتماعا للحكومة من ولاية خنشلة، يعد الأول من نوعه خارج قصر الحكومة بالجزائر العاصمة.

وأشار بن عبد الرحمان، في مستهل انطلاق اجتماع الحكومة بولاية خنشلة إلى أن الاجتماع يتطرق إلى البرامج التنموية التي ستكرس في هذه الولاية.

وقال الوزير الأول إن مصالحه تعمل لاستكمال مجهودات التنمية في ولاية خنشلة، مؤكدا أنه يعتزم الدفع بالاستثمارات العمومية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل على مستوى الولاية.

وأوضح أن الاستثمارات ستسمح بتحقيق التنمية في عديد المجالات على غرار السياحة الحموية والأقطاب الزراعية، إلى جانب الاستثمار في الصناعات التحويلية.

ووصل الوزير الأول صبيحة الأحد، رفقة الطاقم الحكومي إلى خنشلة من أجل عقد اجتماع الحكومة وهذا عملا بتعليمات رئيس الجمهورية.