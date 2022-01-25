أول اجتماع لـ”منتدى الإسلام” في فرنسا يوم 5 فبراير

مسعى لقطع الصلة بين الجاليات المسلمة وبلدانهم الأصلية

قالت الداخلية الفرنسية إن “منتدى الإسلام” في فرنسا، المولود الجديد الذي يراد له أن يخلف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، سيجتمع يوم الخامس من فبراير المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع حضور مائة شخص من رجال الدين والأئمة وأعضاء المجتمع المدني، رجال ونساء – في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الاجتماع الذي يشرف عليه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.

وكان التحضير للإعلان عن المولود الجديد قد بدأ منذ بضعة أسابيع، وقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل وهي تتبادل الأفكار حاليا، فيما تم التركيز على الكيفية التي من شأنها أن تقود إلى “تأهيل الأئمة وتجنيدهم”، وكذا احترام تطبيق القانون فيما يتعلق بمبادئ الجمهورية (المعروف بقانون مناهضة “الانفصالية”) الذي صدر الصيف الماضي، فضلا عن التفكير في كيفية تنظيم دور العبادة ومحاربة الأفعال المعادية للمسلمين.

وتبحث الحكومة الفرنسية عن تنظيم جديد للدين الإسلامي في فرنسا بعدما فقدت السيطرة على مؤسساته الرسمية السابقة ممثلة في مجلس الديانة الإسلامية، والتي استحدثت في العام 2003، وقد لجأت حكومة ماكرون إلى حيلة تقوم على التمثيل الإداري، بهدف عزل المساجد التي يؤمها أئمة من الجزائر وتركيا والمغرب بدرجة أقل، بهدف قطع أي صلة للجاليات المسلمة عن بلدانها الأصلية، وهو الأمر الذي يبقى مرفوضا من قبل أبناء الجاليات.

س. ع