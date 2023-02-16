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الجزائر

أول استشارة وطنية لصالح الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني

س.ع
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أول استشارة وطنية لصالح الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني
أرشيف
رئيس المرصد نور الدين بن براهم

أعلن المرصد الوطني للمجتمع المدني، في بيان له الأربعاء، عن اطلاق أول استشارة وطنية لصالح الجمعيات ومختلف فعاليات المجتمع المدني في الجزائر بهدف “تجسيد الديمقراطية التشاركية بمقاربات ابتكارية”.

وأوضح نفس المصدر أن هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها سابقا من طرف رئيس المرصد، نور الدين بن براهم، تهدف الى “إتاحة الفرصة لقادة ومنتسبي فعاليات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير وترقية أداء الجمعيات وتجسيد الديمقراطية التشاركية بمقاربات ابتكارية”.

ومن هذا المنظور، دعا المرصد كل الجمعيات والفاعلين في مجال المجتمع المدني الى “المشاركة بقوة في الاستشارة باختيار واحد أو أكثر من المحاور الخمسة المحددة للاستشارة حول العمل الجمعوي، والمتمثلة في قانون الجمعيات في الجزائر، وتمويل مشاريع هذه الأخيرة والتدريب وبناء قدراتها ومكانة وموقع المجتمع المدني في التنمية المحلية والمكانة والدور الإقليمي والدولي للمجتمع المدني الجزائري”.

وأشار البيان أن “مجموعة من الخبراء والأساتذة المختصين في مجال المجتمع المدني سيشرفون على هذه الاستشارة ليتم لاحقا تدوينها ودراستها وتحويلها إلى رئيس الجمهورية”، على ان تكون المشاركة فيها عبر الرابط:

http://onsc.gov.dz/consultation

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