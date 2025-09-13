أول انتصار لجمال بلماضي مع الدحيل في الدوري القطري

حقق نادي الدحيل بقيادة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي أول فوز له خلال هذا الموسم.

وفاز الدحيل على نادي أم صلال لحساب الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفدم الجزائري عادل بولبينة تمريرة حاسمة أثمرت عن الهدف الأول للدحيل.

وقال بلماضي بعد الفوز المحقق: “لعبنا مباراة أمام فريق جيد ومنظم ويضم لاعبين مميزين وعلى رأسهم اللاعب أسامة طنان الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة تساعده على صناعة الفارق”.

وأضاف بلماضي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الدحيل : “لم تكن مواجهة أم صلال سهلة على الاطلاق ، كان ضروريا أن نحقق أول فوز لنا ببطولة الدوري من أجل استعادة الثقة عقب البداية الصعبة ، اللاعبون أظهروا روحاً عالية ورغبة قوية في ردة الفعل”.

واختتم مدرب الدحيل تصريحاته قائلا: “مازال أمامنا الكثير من العمل كي نقوم به ، علينا أن نواصل الانتظام والحفاظ على هذا المستوى، نتيجة اليوم مهمة جدا لتضع الفريق على المسار الصحيح قبل مواجهة الهلال الآسيوية’.

ويحتل نادي الدحيل المرتبة الثامنة في ترتيب الدوري القطري بأربع نقاط، من فوز وتعادل، وهزيمين.