-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أول برج اتصالات جزائري الصنع

الشروق أونلاين
  • 679
  • 0
أول برج اتصالات جزائري الصنع
أرشيف
برج اتصالات

سلمت الشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة “أنابيب” يوم الأحد، أول برج اتصالات محلّي الصنع، إلى شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر المالكة لمشغّل الاتصالات “جازي”.

وصنّع برج الاتصالات بنسبة إدماج محلي وصلت إلى 90 بالمائة، حسب ما أفاد به بيان لـ”جازي”. وهو  “ما يبرهن التزام المؤسستين تجاه تشجيع ودعم الكفاءات والخبرات الوطنية الجزائرية”.

وأشار البيان إلى أن الشركتين “تخطتا من خلال هذا الإنجاز، مرحلة مهمة في تفعيل الشراكة التي تجمعهما. مبرزتين تصميمهما على المضي قدما في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة”.

“وذلك من أجل إبراز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية. بناء على استراتيجية تعاون مشتركة، تهدف إلى دعم الابتكار في مجال الاتصالات”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
“نستورد 44 مليار دولار ودوائر تضغط ضدّ القرارات السيادية”

“نستورد 44 مليار دولار ودوائر تضغط ضدّ القرارات السيادية”

6 وزارات لدعم الشباب المقاول في كافة القطاعات

6 وزارات لدعم الشباب المقاول في كافة القطاعات

مصانع لإنتاج المصاعد الكهربائية .. قريبا

مصانع لإنتاج المصاعد الكهربائية .. قريبا

11 إمتياز منبع للبحث والاستغلال لفائدة “سوناطراك”

11 إمتياز منبع للبحث والاستغلال لفائدة “سوناطراك”

زيتوني يطالب بالاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود

زيتوني يطالب بالاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود

تمديد الإستفادة من المزايا لمدة سنة غير قابلة للتجديد لمستثمرين

تمديد الإستفادة من المزايا لمدة سنة غير قابلة للتجديد لمستثمرين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد