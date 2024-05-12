أول برج اتصالات جزائري الصنع

سلمت الشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة “أنابيب” يوم الأحد، أول برج اتصالات محلّي الصنع، إلى شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر المالكة لمشغّل الاتصالات “جازي”.

وصنّع برج الاتصالات بنسبة إدماج محلي وصلت إلى 90 بالمائة، حسب ما أفاد به بيان لـ”جازي”. وهو “ما يبرهن التزام المؤسستين تجاه تشجيع ودعم الكفاءات والخبرات الوطنية الجزائرية”.

وأشار البيان إلى أن الشركتين “تخطتا من خلال هذا الإنجاز، مرحلة مهمة في تفعيل الشراكة التي تجمعهما. مبرزتين تصميمهما على المضي قدما في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة”.

“وذلك من أجل إبراز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية. بناء على استراتيجية تعاون مشتركة، تهدف إلى دعم الابتكار في مجال الاتصالات”، يضيف البيان.