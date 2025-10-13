أول بيان لحماس بعد تسليم الأسرى: “نتنياهو رضخ لشروطنا”

أصدرت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، الاثنين، أول بيان لها عقب تسليم جناحها العسكري “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، لـ 20 أسيرا للكيان الصهيوني ضمن اتفاق غزة.

وقالت الحركة في بيان لها نشرته على صفحتها عبر منصة “تلغرام”، “لم ينجح نتنياهو وجيشه على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة، واضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة، التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل، وإنهاء حرب الإبادة.”

وأكدت الحركة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار شريطة التزام الكيان الصهيوني من جانبها ببنوده.

كما جددت حماس تأكيدها على إطلاق سراح 20 رهينة أحياءً كجزء من المرحلة الأولى من “تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وأفادت الحركة في بيانها أن تحرير الأسرى الفلسطينيين لأبطال، ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية الذين قضوا عقودًا طويلة خلف القضبان، هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة، وأبنائه في المقاومة الباسلة، وهو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها، وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر أمام بطش النازيين الجدد.

وتابعت الحركة “لقد بذلت المقاومة كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، رغم محاولات مجرم الحرب نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلّص منهم، وذلك في وقت يتعرّض فيه أسرانا في سجون الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل.”

كما أكدت الحركة في ختام بيانها أن قضية الأسرى “ستبقى على رأس الأولويات الوطنية لشعبنا ومقاومته، ولن يهدأ لشعبنا الفلسطيني بالٌ إلا بتحرير آخر أسير من سجون النازيين الجدد، وإزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.”