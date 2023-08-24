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أطلق على متن مركبتها الفضائية "تشاندرايان-3"..

أول تجوال للروفر الهندي على سطح القمر (فيديو)

الشروق أونلاين
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أول تجوال للروفر الهندي على سطح القمر (فيديو)
ح.م
"روفر Pragyan"

قام “روفر Pragyan” الهندي الذي أطلق على متن المركبة الفضائية الهندية “تشاندرايان-3” بأول تجوال له على سطح القمر.

وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بيان لها، أن روفر Pragyan الذي وصل أمس (23 أوت الجاري)، نجح في القيام بأول تجوال له على سطح القمر.

وجاء في بيان المنظمة: “نجح الروفر بالانفصال عن وحدة الهبوط الخاصة ونزل إلى سطح القمر، وتمت عملية فتح ألواحه الشمسية بنجاح”.

وأضاف البيان أن “العملية استغرقت وقتًا كون الجاذبية على سطح القمر ضعيفة جدا وكون الغبار المتطاير في أثناء عملية الهبوط استغرق وقتا ليستقر. ولكن بعدها نجح الروفر في القيام بأول رحلة له على سطح القمر”.

للإشارة الروفر الهندي يزن 26 كلغ سيعمل لمدة يوم قمري على الأقل أي 14 يوما أرضيا، وتمّ اختيار منطقة عمل هذا الروفر بالذات، حسب المنظمة.

وذلك لأن باقي المركبات الاستكشافية للدول الأخرى لم تستكشف هذه المنطقة. حيث عملت على استكشاف المنطقة المحيطة بخط الاستواء القمر بشكل أساسي.

ونجحت الهند يوم الأربعاء في أن تصبح رابع دولة تهبط على سطح القمر، بعدما حطّت مركبتها غير المأهولة “تشاندرايان-3” على قطبه الجنوبي.

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