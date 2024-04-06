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رياضة

أول تصريح لألفيش بعد خروجه من السجن

عمر سلامي
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أول تصريح لألفيش بعد خروجه من السجن
أرشيف
داني ألفيش

قال نجم نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، داني ألفيش، في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه بكفالة، بأنه تكيّف مع الحياة في السجن.

وأدلى ألفيش بأول تصريح له بعد خروجه من السجن، حيث قال لصحيفة “EL PERIDICO” الإسبانية، إنه يمثل أمام المحكمة في برشلونة كل يوم جمعة.

وأضاف في هذا السياق: “هذا ما يجب أن أفعله، أذهب إلى المحكمة كل يوم جمعة وهذا كل شيء، ليس لدي الكثير لأفعله”.
وعن قضيته اكتفى ألفيش بالقول: “اللعبة التي يجب أن ألعبها ستبقى في أروقة المحاكم”.

وعن حياته داخل السجن، قال النجم البرازيلي: “أينما أذهب، أعيش، أنا أتأقلم مع كل شيء، لأنه بالنسبة لي ليس المكان هو الذي يصنع الشخص، بل الشخص هو الذي يصنع المكان”.
وأكد داني ألفيش في تصريحه على أنه “هادئ وبصحة جيدة”.

وعوقب ألفيش أمام المحكمة الابتدائية في مدينة برشلونة الإسبانية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة، في 30 ديسمبر 2022.

وسمح القضاء الإسباني للاعب البرازيلي السابق، بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو، إلى حين النظر في الطعون التي رفعها.

واتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية ضد ألفيش، مثل مصادرة جوازي سفره البرازيلي والإسباني، ومنعه من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.

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