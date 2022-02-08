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رياضة

أول تصريح لناصر الخليفي عقب استقباله من قبل الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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أول تصريح لناصر الخليفي عقب استقباله من قبل الرئيس تبون

استقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن سبورت “، ناصر الخليفي.

ويؤدي ناصر الخليفي وفقا لما نشرته رئاسة الجمهورية، زيارة ودية إلى الجزائر، في إطار  التعاون وآفاقه، خاصة في تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران.

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل ريس الجمهورية قال الخليفي” شرفت بمقابلة فخامة الرئيس، لقاء كان جد ممتاز ومثمر، وان شاء الله هذه بداية في علاقة مشتركة بين مجموعة بي إن سبورت والجزائر”.

و من شأن هذه الزيارة أن تُمهّد أيضا لِفتح فرع لِشبكة “بي إن سبورت” بِالجزائر، التي هي مقبلة على تنظيم ألعاب البحر المتوسط في صائفة 2022.

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