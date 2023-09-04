أول تصريح لوزير الاتصال الجديد بعد تنصيبه (فيديو)

الوزير الأول يشرف على تنصيب وزير الاتصال

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، بقصر الحكومة، على تنصيب وزير الاتصال الجديد محمد لعقاب.

وصرّح وزير الاتصال لعقاب على هامش حفل تنصيبه “أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية بتعيينه على رأس وزارة الاتصال”.

ودعا لعقاب جميع المعنيين من إطارات الوزارة ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة والصحفيين إلى “وضع اليد في اليد للنهوض بهذا القطاع الحساس”.

كما “ثمن الجهود والإنجازات التي قام بها من سبقوه على رأس الوزارة، خاصة ما يتصل منها بالمنظومة التشريعية، على غرار القانون العضوي المتعلق بالإعلام”، يضيف لعقاب.

وشدد لعقاب “على أهمية مواصلة استكمال هذه المنظومة من خلال المصادقة على القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري وقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية”

و”الشروع بعدها في بناء المؤسسات المؤطرة للقطاع وعلى رأسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ثم تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة”.

وفي الأخير، أعرب الوزير لعقاب “عن قناعته بأنه بفضل الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية والدعم الذي تلقاه من طرف الوزير الأول وكذا مكونات القطاع، سيتم رفع التحدي وتحقيق الأهداف المسطرة”.