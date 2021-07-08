أول تصريح من بوغالي بعد انتخابه رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

أكد أن العهدة الحالية تؤسس بصدق للجزائر الجديدة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، في اول تصريح له عقب انتخابه رئيسا للمجلس، ان العهدة الحالية تؤسس بصدق للجزائر الجديدة.

وشكر النائب بوغالي إبراهيم جميع النواب على اختلاف انتماءاتهم بعد الثقة التي منحوها إياه إثر انتخابه رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وقال بأنه على يقين بأن كل واحد من النواب لا يحمل إلا هم الوطن والدفاع عن مصالح الشعب.

وفي كلمة له، تابع رئيس المجلس بالقول “أن هذه العهدة لها من الخصوصية ما يدفع النواب ليشمروا عن سواعد الجد، كونها تُعد، كما قال، بداية لمرحلة تؤسس حقيقةً وبصدق للجزائر الجديدة التي أرادها الشعب والتزم بها السيد رئيس الجمهورية وتعهد بتجسيدها خلال حملته الانتخابية، وأضاف بأن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يضيف حلقة أخرى في مسار إعادة الكلمة للشعب في اختيار ممثليه بعد انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وبعد الاستفتاء على الدستور”.

وفي نفس السياق، تعهد بوغالي بالسهر على التنسيق بين مختلف المجموعات البرلمانية وكذا مع الحكومة من أجل إنجاح برنامج السيد رئيس الجمهورية، واغتنم السانحة ليوجه جزيل الشكر إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي سترافقه، السلطة التشريعية، في تحقيق الأهداف المُسطرة في برنامجه، كما قال.

واغتنم رئيس المجلس الفرصة أيضا ليقدم التهاني للطاقم الحكومي، وعلى رأسه السيد الوزير الأول، الذي حظي بثقة السيد رئيس الجمهورية، كما لم يفوت الفرصة ليسدي كل الشكر والعرفان للجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية التي تسهر على حماية الوطن والذود عنه والحفاظ على أمنه واستقراره.

وبعدما شكر السيد بوغالي جميع العاملين في القطاعات الحيوية الساهرين على خدمة المواطنين في ظل جائحة كوفيد 19، نوّه بالمجهودات الجبارة التي بذلها أعوان الحماية المدنية بولاية خنشلة العزيزة علينا، المحروسة بإذن الله، كما قال. وأثنى على رجال سلك الحماية المدنية وكذا المواطنين الشرفاء الذي هبوا في وقفة تضامنية أثبتوا من خلالها حرص المواطن الجزائري على أمن بلاده وثرواتها وتفويت الفرص على العابثين.

ابراهيم بوغالي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

وانتخب نواب المجلس الشعبي الوطني النائب المستقل ابراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان.

وحظي اسم النائب بوغالي الذي ترشح ضمن القائمة الحرة الوحدة والتداول بدعم كتل الافلان والارندي والاحرار والمستقبل والبناء الوطني و كذا نواب آخرين لعدد من الأحزاب الصغيرة الممثلة بالمجلس.

وتمت عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بطريقة الاقتراع السري وذلك إثر ترشّح النائب الحر بوغالي إبراهيم عن قائمة ” الوحدة والتداول” و”أحمد صادوق” عن حركة مجتمع السلم للتنافس على المنصب.

وبعد عملية فرز الأصوات، أظهرت النتائج فوز النائب بوغالي إبراهيم وذلك بعدما تحصّل على 295 صوتا مقابل87 صوتا للنائب أحمد صادوق. وعلى إثر هذا الانتخاب، أصبح النائب بوغالي إبراهيم رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وستمتد عهدته طيلة الفترة التشريعية التاسعة.

يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا، قبل انتخاب رئيس المجلس ، قد صادقوا بالإجماع على تقرير إثبات العضوية الذي قدمته اللجنة التي شكّلت لهذا الغرض.

وشغل النائب البرلماني المستقل ابراهيم بوغالي وهو من مواليد 03 مارس 1963 مدينة بن بني يزڤن ولاية غرداية رئيسا للمجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية في السداسي الثاني من عام 2020، كما عمل لسنوات كإطار ببنك التوفير والاحتياط بذات الولاية.

ونافس خريج معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر العاصمة دفعة 1986، ابراهيم بوغالي على رئاسة المجلس رئس كتلة حركة مجتمع السلم احمد صادوق.