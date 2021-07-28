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أول تصريح من لعمامرة بعد اجتماعه بالوزير الأول الإثيوبي

الشروق أونلاين
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أول تصريح من لعمامرة بعد اجتماعه بالوزير الأول الإثيوبي

كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن مخرجات اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول لجمهورية إثيوبيا.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية “اللقاء الأخوي الذي جمعني اليوم بالوزير الأول لجمهورية إثيوبيا، السيد أبي أحمد، شكل سانحة لتبليغه رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، سجلنا بارتياح تطابق وجهات النظر حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية وكذا بشأن قضايا دولية وإقليمية راهنة”.

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