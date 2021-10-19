على يد شباب جزائريين ضمن فريق شركة ناشئة

كشف جيلالي بوخلف، المدير العام للشركة الناشئة “Smart solutionin novation ” عن إطلاق أول تطبيق للدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال في الجزائر.

وتم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لتطبيق “mpay” خلال الصالون الثاني للرقمنة والتكنولوجيا “ديجيتاك” الذي احتضنه قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري.

بوخلف: توفير تكاليف شراء أجهزة الدفع بقيمة 10 آلاف مليار

وأوضح جيلالي بوخلف في تصريح لـ”الشروق” بأن العمل على التطبيق انطلق سنة 2020 من قبل مجموعة من الشباب الجزائريين ضمن فريق الشركة الناشئة “Smart solution&innovation” والذين تولوا مهمة تطويره لإخراجه بشكله الحالي ووضعه للمواطنين عبر متجر “غوغل بلاي” وعبر موقع الشركة، إذ بإمكان أي شخص يملك بطاقة بنكية للدفع الإلكتروني وهاتف ذكي تحميل التطبيق وإنشاء حساب فيه للقيام بأي عملية شراء إلكتروني دون بطاقة وبإمكان حتى التاجر القيام بعملية البيع دون جهاز “Tpe”.

وقال بوخلف بأن تطبيق الدفع الإلكتروني سيقلص من فاتورة الاستيراد والتي تكلف الجزائر أموالا ضخمة بالعملة الصعبة، إذ يتطلب تعميم عملية الدفع الإلكتروني امتلاك كل التجار لجهاز “Tpe”، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حوالي مليون و500 ألف تاجر، في حين يكلف الجهاز ما يقارب 10 ملايين سنتيم، وبهذا فالتكلفة الإجمالية قد تصل 100 مليار دينار أي 10 آلاف مليار سنتيم.

وأفاد المتحدث بأن المشكل الأكبر يكمن في عدم وجود صناعة محلية لهذه الأجهزة التي تعمد الجزائر إلى استيرادها بالعملة الصعبة، حيث يوجد فقط 30 ألف جهاز دفع إلكتروني في الجزائر، ولفت إلى أن التطبيق الذي تم تطويره سيسرع عملية تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر والتي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة.

وذكر ذات المتحدث بأنه عن طرق التطبيق الإلكتروني “Mpay” الذي تمت المصادقة عليه من قبل “البنك الجزائري المركزي” وتأمينه من قبل شركة “PCI” سيتمكن الجزائريون من استخدام مزايا الدفع الإلكتروني دون أي عناء، وكشف في السياق عن إمضاء اتفاقية تعاون خلال الصالون مع بنك البركة، في حين يتم التباحث مع باقي البنوك لتعميم التطبيق واستخدامه، ليؤكد على أن التطبيق مؤمن بشكل جيد وتتطلب كل عملية رمزا سريا خاصا، كما أن المعلومات الحساسة للمستخدم لا يتم تخزينها في الهاتف، فضلا عن اعتماده على الذكاء الاصطناعي لكشف عمليات الاحتيال وغيرها.