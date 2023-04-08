أول تطبيق للصفقات العمومية خلال السداسي الثاني من 2023

موجه إلى المهتمين والشركاء الاقتصاديين للاطلاع على المشاريع

كشف المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية، وليد ناصري، بأن هذه الهيئة العمومية ستطرح أول تطبيق مجاني خاص بالصفقات العمومية خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وأوضح المسؤول لـ”وأج”، بأن هذا التطبيق الموجه إلى المهتمين أو الشركاء الاقتصاديين، سيمكنهم من الاطلاع على مشاريعهم مع إمكانية التسجيل الإلكتروني، تحميل الوثائق، فتح حساب شخصي والاطلاع على المستحقات بالإضافة إلى مزايا أخرى.

كما يعمل الصندوق حاليا -حسب ناصري- على تطوير موقعه الإلكتروني الحالي الذي يمكن مختلف المؤسسات الراغبة في الحصول على منتجات الصندوق من الاطلاع على كافة الشروط والوثائق اللازمة الخاصة بإعداد ملف يتم دراسته عن بعد.

وتغني هذه الإجراءات المؤسسات عن مشقة التنقل إلى المديريات والفروع التابعة للصندوق إلا في حالة قبول الملف والإمضاء على عقد الكفالة أو التسبيق.

من جهة أخرى، أكد المسؤول أن الصندوق يتجه نحو” آفاق جديدة ” ورؤية مستقبلية مبنية على وسائل وطرق عصرية اعتبارا من السنة الجارية، بغية توسيع حصته في السوق التي تتراوح في حدود 20 بالمائة، من خلال عدة إجراءات أهمها العمل بنظام التسيير الرقمي لكل الشؤون الداخلية والخارجية لذات الهيئة.

كما يعمل على توسيع مجال عمله وشبكة تواجده على المستوى الوطني وجعله قطبا معلوماتيا، دراسيا وتحليليا حول الصفقات، وكذا توسيع باقة منتجاته التي تضم حاليا 6 ضمانات ونوعين من قروض التسبيق من أجل تسهيل الإنجاز المالي للصفقات العمومية.

وعن حصيلة الصندوق، أوضح ناصري، بأن هذه الهيئة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، منحت قرابة 65 ألف كفالة بقيمة 936 مليار دج، للمؤسسات المستفيدة من مشاريع عمومية منذ إنشائها في 1998 إلى غاية نهاية 2022 .

وأضاف أن الصندوق منح أيضا قرابة 10 آلاف تسبيق مالي، لأصحاب المشاريع العمومية التنموية بقيمة 236 مليار دج لإنجاز مشاريعهم، منذ بداية منح التسبيقات في 2006 إلى نهاية 2022.

ويتعامل الصندوق مع أزيد من 7000 مؤسسة عمومية وخاصة من الحجم الكبير، المتوسط والصغير، حيث تمثل المؤسسات الخاصة نحو 80 بالمائة من إجمالي المؤسسات.

وتعمل هذه المؤسسات على تجسيد مشاريع في قطاعات مختلفة على غرار البناء والأشغال العمومية، الري والنقل وكذا توفير اللوازم وضمان الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات، وفق ناصري الذي أشار إلى أن مطار الجزائر الدولي، ميترو الجزائر، شبكة السكك الحديدية وتهيئة منطقة واد الحراش من بين المشاريع الكبرى التي يدعمها صندوق ضمان الصفقات العمومية حاليا.

يذكر أن صندوق ضمان الصفقات العمومية مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة المالية لديها 4 مديريات جهوية و3 فروع موزعة عبر البلاد، تعمل على تأمين التوازن بين التطور المادي والمالي للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية، عبر منح ضمانات تسهل الإنجاز المالي للصفقات والمرافقة الفعلية طوال فترة مشاركة المؤسسات في إنجاز الطلبية العمومية.