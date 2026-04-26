أول تعليق لترامب بعد هجوم الحفل.. هذا ما كشفه

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة أمس السبت خلال لقائه في عشاء مع مراسلي البيت الأبيض.

وقال ترامب في كلمة له من البيت الأبيض، إن منفذ الهجوم معتقل “وهو شخص مريض للغاية”، مبينا أن السلطات الأمنية تداهم شقة المشتبه به في كاليفورنيا بعد إلقاء القبض عليه في واشنطن.

وأضاف أن “حادث إطلاق النار الذي وقع الليلة ليس الأول من نوعه، مردفا أن محاولات الاغتيال باتت تتكرر في الولايات المتحدة، داعيا جميع الأمريكيين إلى تجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف.”

وقال ⁠ترامب بعد إلغاء حفل العشاء “كما تعلمون، اندفع من مسافة 50 ياردة، لذا كان بعيدا جدا عن القاعة. كان يتحرك بسرعة كبيرة”.

وذكر ترامب أن المسؤولين يعتقدون أنه تصرف على نحو منفرد، وأضاف “كان رجلا يبدو شريرا للغاية عندما سقط”.

وأجلى الحراس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بعد سماع دوي إطلاق نار.

وقال مسؤول في ​مكتب التحقيقات الاتحادي لرويترز إن المسلح أطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية.

وأظهر مقطع مصور أفراد الخدمة السرية وهم يصطحبون بعض الحضور ومن بينهم ترامب إلى خارج قاعة الحفل، الذي أقيم بفندق هيلتون بالعاصمة الأمريكية.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرها ترامب على موقع “تروث سوشال” ​شخصا يندفع بسرعة عبر نقطة تفتيش أمنية، مما فاجأ أفراد الأمن للحظة قبل أن يستلوا أسلحتهم بسرعة.

رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي يُوضح

من جهته حث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، كاش باتيل، الجمهور على مشاركة “أي معلومات مهما كانت تتعلق بهذا الحادث”.

وأوضح باتيل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يُجري فحوصات المقذوفات وبندقية طويلة عُثر عليها في موقع الحادث، كما يستجوب الشهود.

وتابع: “لا توجد معلومة صغيرة جدًا، ولا معلومة غير كافية. سنقيّم كل شيء. كما سنجري مقابلات مع من كانوا حاضرين، وإذا كان لدى أي منهم معلومات، فنرجو منهم التقدم بها إلى جهات إنفاذ القانون – مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشرطة العاصمة”.