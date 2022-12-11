أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد الهزيمة أمام المغرب

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى متابعيه، في أول تعليق مطوّل له بعد خروج بلاده من ربع نهائي مونديال 2022 في قطر، عقب الهزيمة أمام المغرب.

وقال رونالدو الذي يشارك في دورة كأس العالم الأخيرة في مشواره:”الفوز بكأس العالم مع البرتغال، كان أكبر حلم بالنسبة لي في مسيرتي”.

وأضاف:”لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال. ولكن رفع اسم بلدي إلى أعلى قمة لكرة القدم العالمية كان أكبر أحلامي”.

متابعا:”لقد قاتلت من أجل ذلك. قاتلت بشدة من أجل هذا الحلم في 5 مشاركات، حيث كنت دائمًا بجانب لاعبين عظماء، ولقيت دعمًا من ملايين البرتغاليين”.

وقال رونالدو أيضا:”لم أفقد الأمل في هذا الحلم. لكن للأسف انتهى الحلم بالأمس”، في ما يبدو إشارة إلى اعتزالته اللعب دوليا بعد الهزيمة أمام المغرب.

وأردف لاعب ريال مدريد السابق يقول:”أريدكم أن تعلموا جميعًا أن التزامي مع البرتغال لم يتغير ولو للحظة. وأنني كنت أقاتل دائما من أجل هدفنا جميعا”. قبل أن يختم بالقول:”لا يوجد الكثير ليقال الآن، شكرًا للبرتغال، شكرًا لقطر. الحلم كان جميلًا”.