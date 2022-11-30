-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: استمرار تهاطل الأمطار إلى عصر الأربعاء في 8 ولايات
رياضة

أول تعليق للحارس أونانا بعد استبعاده من منتخب الكاميرون

عمر سلامي
  • 303
  • 0
أول تعليق للحارس أونانا بعد استبعاده من منتخب الكاميرون
أرشيف
الحارس أندري أونانا

علق حارس مرمى منتخب الكاميرون أندريه أونانا، على قرار استبعاده من منتخب الأسود غير المروضة المتواجد حاليا في قطر، لخوض منافسات كأس العالم 2022.
وأصدر الحارس أونانا، قال فيه: “أود التعبير عن حبي لبلدي والمنتخب الوطني، بالأمس لم يتم السماح لي بمساعدة الكاميرون كما فعلت دائما، لقد تصرفت من أجل تحقيق النجاح للمنتخب”.

وأضاف: “لقد بذلت كل جهدي لإيجاد حلول للموقف الذي يمر به لاعب كرة القدم غالبا، لكن لم تكن هناك إرادة من الجانب الآخر، من الصعب استيعاب بعض اللحظات”.

وتابع: “مع ذلك أنا دائما أحترم وأدعم قرارات المسؤولين عن نجاح المنتخب والدولة، القيم التي أروج لها كشخص وكلاعب هي تلك التي تحدد هويتي والتي نقلتها لي عائلتي منذ أن كنت طفلا”.

وختم أونانا، قائلا: “لقد كان تمثيل بلدي دائما امتيازا، الكاميرون هي الأولى وإلى الأبد”.

وكان المدرب سونغ قد قال في تصريحات بعد مباراة صربيا: ” الحارس أراد الانسحاب ونحترم قراره”.

وأضاف: “عليه أن يحترم القوانين الداخلية، فالسلوك أمر مهم بالنسبة لكل لاعب، وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته الخاصة، لأن المنتخب هو الأهم”.

مقالات ذات صلة
حكايات المونديال.. الهند اشترطت اللعب بأقدام حافية

حكايات المونديال.. الهند اشترطت اللعب بأقدام حافية

مونديال قطر.. هذه المباراة حطمت رقما قياسيا لعدد الجماهير

مونديال قطر.. هذه المباراة حطمت رقما قياسيا لعدد الجماهير

خليلوزيتش يتعرّض للسرقة

خليلوزيتش يتعرّض للسرقة

ملف عوار في طريقه لـ”الفيفا” وبلماضي لم يقتنع بعدلي

ملف عوار في طريقه لـ”الفيفا” وبلماضي لم يقتنع بعدلي

مونديال قطر: المغرب تضع قدما في ثمن النهائي.. و”الحسم” بين بلجيكا وكرواتيا

مونديال قطر: المغرب تضع قدما في ثمن النهائي.. و”الحسم” بين بلجيكا وكرواتيا

بِالفيديو: رئيس دولة إفريقية وزوجته يفتخران بِابنهما على تأهّله مع أمريكا

بِالفيديو: رئيس دولة إفريقية وزوجته يفتخران بِابنهما على تأهّله مع أمريكا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد