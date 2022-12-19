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رياضة

أول تعليق لمبابي بعد خسارة كأس العالم

عمر سلامي
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أول تعليق لمبابي بعد خسارة كأس العالم
ح.م
كيليان مبابي

علّق النجم الفرنسي كيليان مبابي، على تضييع كأس العالم، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر.
وكتب الفرنسي مبابي عبر حسابه على “تويتر” كلمة “سنعود” في أول تعليق له بعد خسارة “الديوك” نهائي كأس العالم.

وأرفق كيليان مبابي رسالته بصورة له يبدو فيها حزيناً ويحمل جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف، إضافة إلى العلم الفرنسي.

وبدت خيبة الأمل واضحة على مهاجم باريس سان جيرمان، بعد نهاية المباراة أمام الأرجنتين، عندما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول مواساته.

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