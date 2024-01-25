أول تعليق لمحرز بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا

قال قائد “الخضر” رياض محرز، أن الجميع في المنتخب محبط وحزين بعد الإقصاء المبكر من كأس أمم إفريقيا، كما اعتذر من الجماهير بعد المشاركة المخيّبة.

وأضاف محرز في تصريحات له بعد عودة المنتخب إلى الجزائر: “لم نكن جيدين، ولم نقدم المستوى المطلوب، خرجنا من الدور الأول مرتين، وهو الفشل الثالث على التوالي، لذلك كان الأمر صعبا”.

وتابع: “نشعر بحزن كبير لأننا لم نتمكن من إسعاد جماهيرينا، لذا نعتذر منهم”.

وقال محرز إن الضغط السلبي أثر على المنتخب الوطني: ” كان هناك الكثير من الضغط السلبي، منه الضغط الإعلامي، وهذا لم يساعدنا، لكن هذا ليس مبررا للإخفاق، لأننا كنا الفاعلين على أرضية الميدان “.

وأضاف قائد “الخضر”: “كان لدينا جيل رائع من اللاعبين كسبنا به كأس إفريقيا وواصلنا في سكة الانتصارات، لدينا حصيلة جيدة، لكن في الوقت نفسه لدينا إخفاقات في البطولات، وهذه حقيقة يجب قولها”.

وختم محرز: “المدرب غادر المنتخب، وسيأتي مدرب جديد، ولاعبين جدد، وإن شاء الله سيفرحون الجماهير الجزائرية”.