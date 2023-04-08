أول تعليق من الإمام وليد مهساس على “فيديو القطة” (فيديو)

المشاهد التي جابت شاشات العالم، لصعود قطة على كتف الإمام وليد مهساس، ورفقه بها في أثناء إمامته لصلاة التراويح بأحد مساجد برج بوعريريج في الجزائر، كانت حادثة عفوية، ومن الأفضل أن تبقى كذلك.

هذا ما دعا إليه الإمام نفسه في تعليقه الأول على الحادثة الطريفة، التي تداولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، عبر كلمة مصوّرة لمتابعي صفحته “الوحيدة” في فيسبوك.

وقال الإمام مهساس في كلمته:”أرجو أن تبقى الحادثة عفوية، كما كانت عفوية في لحظتها”. مضيفا:”ديننا أمرنا بالرفق واللطف بالقطط وبغيرها من الحيوانات”.

وأكد الإمام بالمناسبة إنه لم يصرّح لأي وسيلة إعلامية حول الأمر، ولن يفعل. “فلا يوجد أمر أصرّح حوله، لأن ما حدث كان عاديا وعفويا”.

كما استنكر الإمام بالمناسبة، قيام مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتحال صفته. محذّرا من التبعات الشرعية والقانونية لهذه الأفعال.