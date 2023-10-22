-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
دخول دفعة ثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح
العالم

أول تعليق من الرئاسة المصرية حول مغادرة أمير قطر “قمة القاهرة للسلام”

الشروق أونلاين
  • 2656
  • 0
أول تعليق من الرئاسة المصرية حول مغادرة أمير قطر “قمة القاهرة للسلام”
ح.م
أمير قطر والرئيس المصري خلال "قمة القاهرة للسلام"

علّق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، على مغادرة أمير قطر تميم بن حمد ‏آل ثاني، قمة “القاهرة للسلام”، دون أن يلقي كلمة له في هذه القمة التي عقدت أمس السبت بمصر. 

ونفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية في مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، وجود خلافات تقف وراء مغادرة أمير دولة قطر لـ “قمة القاهرة للسلام”.

وقال أحمد فهمي: “لا يوجد أي مشاكل على الإطلاق وكانت مشاركة كبيرة من أكبر رمز في الدولة، ولكن هناك ترتيبات لديه”.

وأشاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بمشاركة أمير دولة قطر، في قمة “القاهرة للسلام”، مشيرا إلى أن “مشاركته مهمة باعتباره قائد الدولة”.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد غادر القمة بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في جلستها الافتتاحية، من دون أن يلقي أي كلمة.

مقالات ذات صلة
تعرّف على 15 مذبحة ارتكبتها العصابات الصهيونية إبان نكبة 48

تعرّف على 15 مذبحة ارتكبتها العصابات الصهيونية إبان نكبة 48

الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين

الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين

باكستان توجّه 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

باكستان توجّه 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أبرز تصريحات القادة الإقلميين والدوليين في “قمة القاهرة للسلام”

أبرز تصريحات القادة الإقلميين والدوليين في “قمة القاهرة للسلام”

خبير روسي: إسرائيل تخفي الدليل على قصف مستشفى المعمداني

خبير روسي: إسرائيل تخفي الدليل على قصف مستشفى المعمداني

هكذا يعمل الصهاينة على تشويه الخصوم وترويج الإشاعة

هكذا يعمل الصهاينة على تشويه الخصوم وترويج الإشاعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد