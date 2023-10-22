أول تعليق من الرئاسة المصرية حول مغادرة أمير قطر “قمة القاهرة للسلام”

علّق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، على مغادرة أمير قطر تميم بن حمد ‏آل ثاني، قمة “القاهرة للسلام”، دون أن يلقي كلمة له في هذه القمة التي عقدت أمس السبت بمصر.

ونفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية في مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، وجود خلافات تقف وراء مغادرة أمير دولة قطر لـ “قمة القاهرة للسلام”.

وقال أحمد فهمي: “لا يوجد أي مشاكل على الإطلاق وكانت مشاركة كبيرة من أكبر رمز في الدولة، ولكن هناك ترتيبات لديه”.

وأشاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بمشاركة أمير دولة قطر، في قمة “القاهرة للسلام”، مشيرا إلى أن “مشاركته مهمة باعتباره قائد الدولة”.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد غادر القمة بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في جلستها الافتتاحية، من دون أن يلقي أي كلمة.