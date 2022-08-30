أول تعليق من السعودية على الأحداث في العراق

قالت وزارة الخارجية السعودية يوم الثلاثاء إنها تتابع “ببالغ القلق والاهتمام”، تطورات الأحداث الجارية في العراق، معربة عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع هناك.

وجاء في بيان لخارجية الرياض أن المملكة تدعو “جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق، إلى الوقوف صفا واحدا للحفاظ على مقدرات البلاد وشعبها”.

وأضاف البيان:”تدعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق، ويلات الانقسام والصراع الداخلي”، قبل أن يحثّ أطراف النزاع إلى “اللجوء للحلول السلمية، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد”.

إيران تغلق معابرها البريّة مع العراق

أغلقت إيران معابرها البريّة مع العراق، عقب الاضطرابات الأمنية الخطيرة التي تعرفها البلاد، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء “إرنا” الرسمية في إيران، فقد أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن وإنفاذ القانون مجيد ميراحمدي، إغلاق الحدود البرية مع العراق.

وقال ميراحمدي في تصريح للوكالة:”عقب التطورات والاضطرابات وفرض حظر التجوال في عدة مدن عراقية، فقد تم إغلاق الحدود البرية لجمهورية إيران الإسلامية والعراق حتى إشعار آخر”.

وأضاف المسؤول ذاته يقول:”نطلب من زوار العتبات المقدسة (الشيعية)، ومن يعتزم السفر إلى العراق، عدم الذهاب إلى الحدود البرية”.

الكويت تدعو رعاياها في العراق إلى المغادرة

دعت الكويت رعاياها في العراق إلى مغادرة البلاد، في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكويتية أن المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق، مدعوون لتأجيل سفرهم، “نظرا للأوضاع التي تشهدها البلاد”.

كما حذّرت وزارة الخارجية التركية أيضا رعاياها من السفر إلى العاصمة العراقية بغداد، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

أزمة العراق: قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء

سقط 13 قتيلا وأصيب 350 شخصا بحروح في اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الإثنين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتعرف المنطقة الخضراء التي تضمّ مبان حكومية ومقرات دبلوماسية أعمال عنف خطيرة، أعقبت إعلان زعيم التيار الصدري (الشيعي) مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا، بعد أسابيع من احتجاج أنصاره ضد الحكومة.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر أمنية، أن حصيلة الضحايا “قابلة للارتفاع بسبب استمرار الاشتباكات في محيط المنطقة الخضراء بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.

بالفيديو.. أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري في العراق

وفي 29 أوت 2022، اقتحم مناصرون للزعيم السياسي الشيعي مقتدى الصدر، القصر الجمهوري في العاصمة العراقية بغداد، ساعات بعد إعلان الصدر عن اعتزال العمل السياسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما تظهره مقاطع فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الإثنين، اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي، كما أمر بإغلاق المؤسسات التابعة له باستثناء دور العبادة.