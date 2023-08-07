أول تعليق من الفنانة المعتزلة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

خرجت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، في أول ظهور لها بعد وفاة ابنها غرقا في الساحل الشمالي، لتكتب كلمات مؤثرة على حسابها على فيسبوك.

وكتبت شمس عبر خاصية القصص القصيرة “روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين، اسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي، بكل ما حرم منه في دار الابتلاء”.

تابعت: “اسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنان الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يزوجه من الحور العين، فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها، الطيب الحنون الكريم الزاهد، صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء”.

أضافت الفنانة المعتزلة: “يا رب اربط على قلبي وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحي الذي لا يموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم الحقنا به في جنتك مع الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم”.

وتوفي عبدالله حسن يوسف، قبل نحو أسبوع، غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، قبل أداء صلاة الجنازة عليه، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وفق موقع “مصراوي”.