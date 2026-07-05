أول تعليق من “الفيفا” حول رفع مدرب مصر العلم الفلسطيني

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم السبت، أنه يسمح برفع أعلام جميع الدول المنضوية تحت لوائه، في أي من البطولات التي ينظمها. بما في ذلك علم دولة فلسطين.

يأتي هذا كأول تعليق من “الفيفا” حول قيام مدرب المنتخب المصري حسام حسن، برفع العلم الفلسطيني على أرضية ملعب دالاس في الولايات المتحدة. عقب تأهل الفراعنة إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، على حساب أستراليا.

وجاء في تصريح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”:”يُسمح برفع الأعلام التي تمثل جميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا. البالغ عددها 211 اتحادًا”.

وفي سنة 1998، تمّ قبول الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عضوا في الاتحاد الدولي. تتويجا لنضال استمر لأكثر من 50 عامًا. بعد أربع محاولات كانت نتيجتها في كل مرة رفض طلب دولة فلسطين.