أول تعليق من ترامب بعد رد حماس على خطته لوقف الحرب في غزة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكيان الصهيوني إلى وقف فوري للقصف، وذلك عقب إعلان حركة حماس موافقتها على خطة اقترحها لوقف العدوان على غزة.

وأكد ترامب، أن موقف حماس يشير إلى “استعداد حقيقي لسلام دائم”، مشددًا على ضرورة التهدئة من أجل التوصل إلى حل شامل وتأمين إطلاق سراح الرهائن بسرعة وأمان.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته الرسمية عبر “منصة تروث سوسيال”: “بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جدًا القيام بذلك.”

وتابع ترامب قائلا: “نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.”

وأوضح ترامب أن الأوضاع الحالية تجعل ذلك بالغ الخطورة، مؤكّدًا أنّ هناك بالفعل مناقشات جارية حول التفاصيل، مشيرا إلى أن المسألة لا تتعلّق بغزة وحدها، بل بسلام طال انتظاره في الشرق الأوسط.

ومساء الجمعة، قدمت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين “حماس” ردّها الرسمي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدت فيه موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال “أحياء وجثامين”. وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح الأمريكي.