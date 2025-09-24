أول تعليق من ترامب بعد لقائه قادة عرب ومسلمين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، اجتماعه برؤساء عرب ومسلمين بشأن غزة بأنه كان “عظيما” دون تقديم توضيحات أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع قمّة في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على قادة دول عربية وإسلامية خطة أمريكية بشأن قطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إبادة جماعية صهيونية منذ نحو عامين.

شارك فيه الاجتماع رؤساء ومسؤولون رفيعو المستوى من دول بينها تركيا وقطر والسعودية والإمارات وإندونيسيا ومصر والأردن وباكستان، بحسب بث تلفزيوني مباشر.

وقالت وسائل إعلام دولية إن ترامب عرض في الاجتماع، خطة أمريكية بشأن إنهاء الحرب في غزة ومستقبل القطاع الفلسطيني.

وأثناء خروجه من مقرّ الاجتماع، صرّح ترامب: “اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما”، دون إيضاحات.

وفي بداية الاجتماع، قال ترامب إن هذا الاجتماع “هام جدا لوضع حدّ للحرب في غزة”.

وأضاف ترامب أن “هذا هو أهمّ اجتماع أعقده اليوم.. عقدت 32 اجتماعا في هذا المكان”.

واستدرك: “ولكن هذا هام جدا بالنسبة لي، لأننا سننهي شيئا كان من المفترض ألا يحدث”، دون تفاصيل.

وخلال الاجتماع قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن “الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان “مثمرا للغاية”.

وفي حديثه للصحافيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع، وإنه “مسرور” بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.