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أول تعليق من روسيا على تصريحات وزير الاحتلال باستخدام “الأسلحة النووية”

الشروق أونلاين
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أول تعليق من روسيا على تصريحات وزير الاحتلال باستخدام “الأسلحة النووية”
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن تصريح وزير التراث التابع للاحتلال الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية يطرح أسئلة عن امتلاك “إسرائيل” هذا السلاح.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قائلةً: “إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن استخدام الأسلحة النووية في غزة تثير أسئلة حول وجودها في ترسانة البلاد”.

وأكدت زاخاروفا أن هذا يدفع نحو التساؤلات التالية: “أين المنظمات الدولية؟ أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين الدول الأعضاء؟ المفتشون؟”.

وكان وزير التراث بحكومة الكيان الصهيوني عميحاي إلياهو، قد قال الأحد إن “إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن”، مضيفا أن “قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض”.

“وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه”، حيث “رأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ”المختطفين” الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

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