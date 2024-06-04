أول تعليق من رونالدو بعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد
علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلن النادي الملكي ضم مبابي لمدة 5 سنوات، حتى جوان 2029.
وكتب رونالدو تعليقًا على انضمام اللاعب لفريقه السابق ريال مدريد، وقال: “حان دوري لأشاهدك تُضيء البرنابيو.. هلا مدريد”.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل:
كرستيانو رونالدو عبر IG ردًا على مبابي..
” حان دوري الآن لأشاهدك تضيء البرنابيو “ pic.twitter.com/r6DQV3Xc5s
— عمرو (@bt3) June 3, 2024
ونشر مبابي عبر حسابه على “إنستغرام” صورة له وهو صغير وكان يرتدي فيها زيا رياضيا يحمل شعار النادي الملكي.
وقال مبابي في رسالته لجماهير النادي الملكي: “الحلم تحوّل إلى حقيقة، أنا سعيد وفخور بالانضمام إلى نادي الحلم بالنسبة لي وهو ريال مدريد”.
وأضاف : “لا أحد يمكنه أن يفهم مدى الحماس الذي أشعر به الآن، لا يُمكنني الانتظار حتى أراكم يا جمهور ريال مدريد.. شكرا لكم على الدعم الهائل، هالا مدريد”.