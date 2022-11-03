أول تعليق من لافروف على مخرجات القمة العربية

ثمن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، مخرجات القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، مؤكدا على التقارب بينها وبين وجهة نظر موسكو، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وجاء تصريح سيرغي لافروف خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمعية نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في أعقاب المحادثات التي جمعتهما، حيث أكد دعم روسيا لـ”مبادرة السلام العربية”، مع العلم أن “إعلان الجزائر” المنبثق عن الدورة الـ31 للقمة العربية، أتى فيه التأكيد على “التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي” لإنهاء الاحتلال الصهيوني.

ولفت لافروف إلى متابعته سيرورة القمة العربية بالجزائر التي عقدت يومي 1 و2 نوفمبر واطلاعه على كل المخرجات والنتائج المتوصل إليها، مضيفا: “لقد رحبنا بكل هذه النتائج، ومواقفنا متقاربة جدا ومشتركة فيما يتعلق بإعلان الجزائر, والتسوية الشرق أوسطية”.