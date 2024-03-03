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أول تعليق من لجنة الحكام بالليغا على ما حدث في مباراة فالنسيا وريال مدريد

عمر سلامي
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أول تعليق من لجنة الحكام بالليغا على ما حدث في مباراة فالنسيا وريال مدريد
ح.م
احتجاج لاعبي ريال مدريد على حكم المباراة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن رد فعل اللجنة الفنية للحكام في الليغا على ما حدث في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بسبب إطلاق الحكم خيل مانزانو صافرة النهاية ورأسية جود بيلينغهام، في طريقها لمرمى فالنسيا.

وحاول ريال مدريد خطف الانتصار، وسجل بيلينغهام الهدف الثالث، لكن الحكم أشار إلى أنه أطلق صافرة النهاية قبل وضع الكرة في الشباك، ما أثار اعتراضات لاعبي الريال .

وتوجه بيلينغهام نحوالحكم مانزانو للاعتراض على إلغاء الهدف، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء.

وحسب صحيفة “ماركا”، فإن اللجنة الفنية للحكام لا تفهم كيف أنهى الحكم خيل مانزانو المباراة في هذه اللحظة، وترى أنه أمر غير مقبول.

ورغم ذلك ترى اللجنة الفنية للحكام أن الحكم وتقنية الفيديو قدما مباراة جيدة حتى تلك اللحظة، أي حتى إطلاق صافرة النهاية والكرة في طريقها إلى الشباك.

وأوضحت “ماركا” أن حتى مشجعي فالنسيا يفهمون غضب اللاعبين والمدربين في ريال مدريد بسبب ما حدث عند إطلاق صافرة النهاية.

وقال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، عن الأداء التحكيمي في مباراة فالنسيا: “ما حدث شيء غير مسبوق.. لم يحدث لي هذا أبدا.. بيلينغهام وصف ما حدث بالهدف اللعين، وهي ليست إهانة، لكنه شيء غير مسبوق، حيث كانت الكرة بحوزتنا”.

وقالت قناة ريال مدريد، إن هناك دليل على تعمد الحكم خيسوس خيل مانزانو، حرمان الريال من تحقيق الانتصار على فالنسيا.

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