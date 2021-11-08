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أول تعليق من نانسي عجرم بعد تداول أنباء طلاقها

جواهر الشروق
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أول تعليق من نانسي عجرم بعد تداول أنباء طلاقها

علّقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لأول مرة، على تداول أنباء طلاقها، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.‏

وقالت عجرم على هامش حضورها حفل “كلاي ماكس” لتكريمها في القاهرة إن “الإشاعات موجودة دائما في حياتنا”.

وكان الصحفي اللبناني إيلي باسيل هو أول من ألمح إلى طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم، الشهر الماضي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، وذلك بنشره صورة لهما وكتب معها كلاما عن الفراق واللوم والعتاب.

وبعد انتشار الشائعة، خرج زوج نانسي عجرم لينفي تلك الأنباء، ويؤكد أنها “أمانة”، وأنه لم يكن على علم بتلك الأقاويل.

بينما فسر مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، أن سبب ملاحقة الشائعات لها هو رغبة مطلقيها في تشتيت الجمهور عن أغانيها وفنها، كما أنه وصف تلك الشائعات أنها مغرضة و”دون طعم”.

يذكر أن زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم دام 13 عاما، وكانت ثمرته 3 فتيات هن إيلا وميلا وليا.

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