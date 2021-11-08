أول تعليق من نانسي عجرم بعد تداول أنباء طلاقها
علّقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لأول مرة، على تداول أنباء طلاقها، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.
وقالت عجرم على هامش حضورها حفل “كلاي ماكس” لتكريمها في القاهرة إن “الإشاعات موجودة دائما في حياتنا”.
وكان الصحفي اللبناني إيلي باسيل هو أول من ألمح إلى طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم، الشهر الماضي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، وذلك بنشره صورة لهما وكتب معها كلاما عن الفراق واللوم والعتاب.
توضيح عن الإشاعة يلي نزلها @eliebassilofcl اليوم عن انفصال @NancyAjram عن زوجها كل كدب الله يبعد عنهم الشر كفايا اخبار زائفة pic.twitter.com/Y22vLx8nb4
— Meryem Berrouyne (@MeryemBerrouyn) October 21, 2021
وبعد انتشار الشائعة، خرج زوج نانسي عجرم لينفي تلك الأنباء، ويؤكد أنها “أمانة”، وأنه لم يكن على علم بتلك الأقاويل.
بينما فسر مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، أن سبب ملاحقة الشائعات لها هو رغبة مطلقيها في تشتيت الجمهور عن أغانيها وفنها، كما أنه وصف تلك الشائعات أنها مغرضة و”دون طعم”.
يذكر أن زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم دام 13 عاما، وكانت ثمرته 3 فتيات هن إيلا وميلا وليا.
مغلوط
طلاق الفنانة نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم بشكل رسمي…
مزبوط
مدير اعمال الفنانة كذب الخبر
زوجها ايضاً كذب الخبر عبر مكالمة هاتفية. pic.twitter.com/FAeO23EjJk
— مزبوط أو مغلوط (@mazboutAr) October 31, 2021