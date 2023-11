أول تعليق من نيمار بعد محاولة اختطاف ابنته

وصف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الليلة التي حدثت فيها محاولة السطو على منزل صديقته برونا بيانكاردي بالسيئة.

وتعرض منزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لعملية سطو مسلح خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن منزل رفيقة نيمار تعرض لعملية السطو، حيث كان الهدف الرئيسي هو العثور عليها رفقة المولودة الجديدة لمساومة النجم البرازيلي عليهما.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن رفيقة نيمار ومولودته لم تكونا متواجدتين في المنزل، بل كانتا في منزل أحد أصدقاء نيمار يحتفلون بمرور أول شهر لـ “مافي”.

🚨 A man has been arrested in a failed kidnap attempt of Neymar’s baby daughter. 😳

He was arrested in the early hours of Tuesday, after the home of Bruna Biancardi, in Greater São Paulo, was invaded. 🇧🇷

Luckily, Bruna and her daughter, Mavie, were in another property and did… pic.twitter.com/lOa9EvADpO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 7, 2023