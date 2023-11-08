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رياضة

أول تعليق من نيمار بعد محاولة اختطاف ابنته

عمر سلامي
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أول تعليق من نيمار بعد محاولة اختطاف ابنته
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نيمار دا سيلفا

وصف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الليلة التي حدثت فيها محاولة السطو على منزل صديقته برونا بيانكاردي بالسيئة.

وتعرض منزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لعملية سطو مسلح خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن منزل رفيقة نيمار تعرض لعملية السطو، حيث كان الهدف الرئيسي هو العثور عليها رفقة المولودة الجديدة لمساومة النجم البرازيلي عليهما.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن رفيقة نيمار ومولودته لم تكونا متواجدتين في المنزل، بل كانتا في منزل أحد أصدقاء نيمار يحتفلون بمرور أول شهر لـ “مافي”.

وحرص نيمار على طمأنة الجماهير، وكتب عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”:”يوم حزين، خبران سيئان للغاية، في البداية كان هناك هجوم تعرض له والدا برو، لكن نشكر الرب أن الجميع بخير!، ثانيًا موت صديق، تعازي لجميع أفراد العائلة”.

ويتواجد نيمار في البرازيلي بعدما خضع مؤخرًا لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

ومن المقرّر أن يغيب البرازيلي عن الملاعب لتسعة أشهر، لينتهي موسمه بشكل رسمي مع الهلال السعودي.

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