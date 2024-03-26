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الجزائر
موازاة مع منصة "انشغالاتي" للخدمات الجامعية

أول حاضنة أعمال رقمية لمرافقة الطلبة في ريادة الأعمال

خ.م
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أول حاضنة أعمال رقمية لمرافقة الطلبة في ريادة الأعمال
ح.م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على إطلاق أول حاضنة أعمال رقمية، لاستفادة الطلبة من خدمات المرافقة والتكوين في ريادة الأعمال، وكذا منصة “انشغالاتي” للخدمات الجامعية.
وفي كلمة له بالمناسبة، بحضور ممثلين عن الشركاء الاقتصاديين للقطاع، أوضح بداري، أن “الجامعة دخلت بشكل كامل في الثورة الرقمية، لتستكمل ذلك المسار من خلال إطلاق 54 منصة رقمية للاستجابة لحاجيات الفواعل من أساتذة وطلبة وعمال، وتجسيد الانتقال من النمط الورقي إلى النمط الرقمي”.
وأبرز الوزير أن “تدعيم عملية الرقمنة عبر إطلاق حاضنة الأعمال الرقمية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة المغاربية سيساعد الطلبة حاملي الأفكار الابتكارية على تحويلها لمشاريع مؤسسات ناشئة ومن ثم المساهمة في خلق الثروة”.
وترتكز الحاضنة الرقمية على مرافقة الطلبة في توضيح مدى قابلية أفكارهم المبتكرة على التطبيق من خلال تحديد معالم المنتج ودراسة إمكانية تحويله لسلع قابلة للتسويق. كما تتيح للطلبة ربط شبكة علاقات وتشكيل فريق عمل مع زملاء لهم، والتواصل مع الخبراء للاستفادة من خدمة المرافقة والتكوين في ريادة الأعمال، وكذا التواصل مع الشركاء الاقتصاديين للاستفادة من تمويل مشاريعهم.
أما بالنسبة لمنصة “انشغالاتي”، الخدماتية الموجهة لـ440 ألف مقيم، فتقوم على تبسيط الخدمات الجامعية ومراقبتها بهدف ترقيتها، حيث تتيح إدراج الشكاوى المتعلقة بطبيعة الخدمات على غرار التجاوزات في مجال نقل الطلبة في حالة حدوثها، فضلا عن اعتمادها للاستقصاء للتقرب من انشغالات هذه الفئة.

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