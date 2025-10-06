أول حصة تدريبية للخضر تحضيرا لمواجهة الصومال وبلعيد يخلف توقاي

مازة حفظ الدرس جيّدا وكان أول الملتحقين بتربص المنتخب

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الاثنين، أوّل حصة تدريبية في إطار تربصه التحضيري المقام بسيدي موسى، تحسبا لمواجهتي الصومال المقررة هذا الخميس وأوغندا الثلاثاء القادم برسم التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان إبراهيم مازة، أول لاعب (رفقة بن سبعيني) وصل إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، مساء أول أمس الأحد، وهذا قبل الموعد الرسمي لانطلاق التربص المقرر أمس الاثنين، في خطوة أكد بها نجم بايرن ليفركوزن الألماني بأنه حفظ جيدا درس التربص السابق حين وصل متأخرا كلفه عدم المشاركة في مباراتي بوتسوانا وغينيا.

ومثل ما جرت عليه العادة في كل تربص، التحق لاعبو الخضر تباعا إلى مطار هواري بومدين بداية من صبيحة أمس، والتنقل مباشرة إلى مركز سيدي موسى، الذي استقبل لأول مرة الرباعي دورفال وبلغالي وشرقي والحارس لوكا زيدان، الذين دخلوا مباشرة في أجواء المنتخب الوطني، حيث وجدوا المدرب الوطني بيتكوفيتش وطاقمه في انتظارهم، مرحبا بهم ومتمنيا لهم حظا سعيدا في مشوارهم مع كتيبة المحاربين، والبداية ستكون في مواجهتي الصومال وأوغندا.

وقبل بداية الحصة التدريبية لمساء أمس، خضع اللاعبون لمعاينة من طرف طبيب المنتخب الوطني للوقوف على لياقتهم ومدى جاهزيتهم لخوض مباراة هذا الخميس أمام الصومال.

في ذات السياق، ولن يشارك مدافع الترجي التونسي، محمد الأمين توغاي، بسبب معاناته من إصابة، بعد مشاركته في قمة الجولة التاسعة من الدوري التونسي بين فريقه الترجي الرياضي والنجم الساحلي، مساء يوم الأحد، أين اضطر مدافع النصرية السابق لمغادرة أرضية الميدان عند الدقيقة الـ44 من الشوط الأول، بعد شعوره بآلام حادة في الفخذ، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن جاهزيته للمباراتين المقبلتين أمام الصومال وأوغندا، وتم تعويضه بمدافع شبيبة القبائل بلعيد، في المقابل شفي لاعب نيس هشام بوداوي من الإصابة التي كان يعاني منها، وعاد إلى المنافسة الأحد، حيث لعب في المباراة التي جمعت فريقه نيس أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الصومالي سهرة يوم الخميس، التاسع من أكتوبر الجاري، على ملعب “ميلود هدفي” بوهران لحساب الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية، قبل أن يختتم التصفيات بمواجهة أوغندا في الـ14 من نفس الشهر على ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو. ويكفي “محاربي الصحراء” الانتصار في المواجهة الأولى أمام الصومال لتأمين التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم ومن دون انتظار نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا.