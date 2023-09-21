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رياضة

أول حصة تدريبية للفريق النسوي لشباب بلوزداد

عمر سلامي
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أول حصة تدريبية للفريق النسوي لشباب بلوزداد
ح.م
الفريق النسوي لشباب بلوزداد

خاض الفريق النسوي لشباب بلوزداد، أمسية الأربعاء أول حصة تدريبية له، تحسبا للموسم الرياضي الجديد.

وانطلقت تحضيرات الفريق النسوي لشباب بلوزداد بملعب 20 أوت، بقيادة الطاقم الفني المتكون من “يوسف ماروك” كمدرب رئيسي والمساعدة “نبيهة بن تركي” و”أورابح زهير” كمدرب للحراس.

ويتكون الفريق النسوي من 22 لاعبة معظمهم من الفريق النسوي لبجاية، وذلك عقب إمضاء شراكة مع هذا الفريق يوم 10 جوان 2023، كما يضم الفريق لاعبات في المنتخب الوطني النسوي.

وسينطلق الموسم الرياضي الجديد يوم 02 نوفمبر 2023، حيث سينافس الفريق النسوي لشباب بلوزداد على ثلاث جبهات، وهي البطولة الوطنية، كأس الجمهورية وكأس الرابطة.

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