أول خطوة رسمية لإدارة مولودية الجزائر من أجل ضم يوسف بلايلي

العميد في طريق مفتوح لدور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا

مازال اسم يوسف بلايلي يصنع الحدث في تونس والجزائر، بعدما وصلت قضيته لتصدر المشهد الإعلامي في البلدين بين المؤكد على قرار بقاءه في الترجي التونسي، وبين الملمح لعودته إلى مولودية الجزائر، خاصة بعد المطالب الكبيرة لأنصار النادي العاصمي من إدارة الفريق بضرورة التعاقد مع مدلل “الشناوة” السابق، من أجل الرفع من سقف الطموحات عاليا، وتجديد العهد والحلم بتتويج قاري بعد أكثر من 49 سنة عن أخر تتويج برابطة أبطال إفريقيا.

ورغم الإشاعات بربط الاتصالات باللاعب يوسف بلايلي طيلة الميركاتو الصيفي، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن أول اتصال رسمي بين إدارة العميد واللاعب كان أول أمس السبت، وهو ما يؤكد رغبة الإدارة في استعادة يوسف من الترجي التونسي، خاصة بعد تسريح جملة من اللاعبين، والمعاناة الهجومية التي مرت بها التشكيلة في الموسم الماضي، وهو ما يجعل الأمور قد تتطور في قادم الساعات بخصوص اللاعب، والتي قد تعيده إلى نادي العاصمة، إذا ماتوصل مولودية الجزائر إلى اتفاق مع نادي الترجي التونسي.

ومن المنتظر أن تدخل إدارة المولودية بقيادة محمد حكيم حاج رجم في مفاوضات رسمية مع نظيرتها التونسية من أجل ضم اللاعب خلال الصائفة الحالية، خاصة وأن الإدارتان تربطهما علاقة جيدة، خاصة بعد تسهيل الأمر الموسم الماضي في عودة يوسف إلى الترجي التونسي، وهو ما تتمنى إدارة المولودية استثماره وإيجاد سهولة من الطرف التونسي في تسريع تحويل اللاعب، والموافقة على المطالب المالية التي سترفعها إدارة النادي التونسي فيما يخص بلايلي، والتي حددتها بـ1مليون أورو، وهو المبلغ الذي ترفض إدارة المولودية تسديده لشراء وثائق اللاعب والتي ستنتهي بداية شهر جانفي المقبل.

وأضاف نفس المصدر القريب من يوسف بلايلي، أن هذا الأخير، يرغب بشدة في العودة إلى المولودية، حيث فضل التخلي عن جزء كبير من مستحقاته، ومنحة كأس العالم للأندية من أجل تسهيل خروجه من تونس نحو الجزائر، أين عبر لمقربيه عن رغبته في التتويج برابطة أبطال إفريقيا مع عميد الأندية الجزائرية، خاصة وأن تركيبة الفريق هذا الموسم أفضل من التي قادها قبل موسمين،وتدعمت بأفضل الأسماء التي ستجعله يقود التشكيلة لتحقيق مع حققه مع نادي الذهب والدم بتتويجين قاريين، كان فيهما العنصر الأبرز والعلامة الفارقة في التشكيلة التونسية.

من جانب آخر، تعرف فريق مولودية الجزائر على منافسيه في رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، أين ستكون تشكيلة المدرب رولانيموكوينا في طريق مفتوح من أجل تحقيق للتواجد بدور المجموعات من أغلى المنافسات القارية، رغم أن الكرة تحمل في طياتها عديد المفاجآت إلى أن المعطيات الحالية والمستوى الثابت للمولودية في المواسم الأخيرة، يضعها المرشح الأول لتجاوز نادي أف سي فاسل الليبيري حامل لقب البطولة الليبيرية الموسم الماضي، خاصة أن لقاء الذهاب سيجرى بليبيريا فيما سيكون لقاء العودة بملعب علي عمار بالدويرة لكن في غياب الجماهير بسبب العقوبة المسلطة على النادي العاصمي، عقب أحداث لقاء أورلاندو بيراتس في جنوب إفريقيا لحساب الدور ربع نهائي من منافسة رابطة الأبطال من الموسم الماضي.

وفي حال تجاوز العميد نادي فاسل أف سي، سيكون في صدام أمام الفائز من لقاء نادي كولومب سبورتيف الكاميروني، والذي توج بلقب البطولة الكاميرونية الموسم الماضي، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أو نادي جارف حامل لقب البطولة السينغالية، والذي سبق له مواجهة نادي اتحاد الجزائر السنة الماضية، لحساب منافسة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أين انهزم أشبال نبيل معلول في العاصمة السينغالية داكار، قبل أن يحقق الفوز في العاصمة الجزائرية بثلاثية كاملة، ليكون العميد أمام فرصة التواجد في دوري المجموعات وإعادة سيناريو الموسم الماضي، خاصة أن الفريق اكتسب خبرة لابأس بها في المنافسة القارية، بالإضافة إلى تواجد عدة لاعبين في المنتخب الوطني المحلي، على غرار أيوب غزالة ورضا حلايمية، بالإضافة إلى أكرم بوراس، بايازيد والطيب مزياني، وهي التجربة التي ستقدم الإضافة لعميد الأندية الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.