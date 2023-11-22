أول خطوة لتحقيق الحلم البلوزدادي

شباب بلوزداد - يونغ أفريكانز ( الجمعة 20.00 سا) بملعب 05 جويلية

سيكون فريق شباب بلوزداد على موعد سهرة الغد، مع منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حين يستقبل نادي يونغ إفريكانز التانزاني لحساب الجولة الأولى من المنافسة، حيث يريد أشبال المدرب البرازيلي باكيتا الانطلاق بقوة وتفادي المفاجأت، خاصة وأن الفريق أصبحت لديه خبرة في مثل هذه المواعيد.

وواصل زملاء بوصوف تحضيراتهم للمواجهة بملحق ملعب نيلسون مانديلا، استعدادا لمواجهة وصيف بطل كأس الإتحاد الإفريقي الموسم الماضي، وعينه على النقاط الثلاث ستسمح له بكسب الثقة وضمان التأهل، خاصة وان المجموعة تضم بطل المسابقة الأهلي المصري، ويونغ أفريكانز وماديرنا سبور.

وتريد عناصر الشباب إستغلال الفترة الجيدة التي يمر بها الفريق، بعد تحقيقه للفوز في البطولة أما شبيبة القبائل، والذي سيكون دافع معنوي للشباب من أجل تحقيق الفوز وافتتاح دوري المجموعات بأفضل طريقة ممكنة.

الجولة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا

يذكر، أن المواجهة ستجرى يوم غد بداية من الساعة الثامنة مساءا، بملعب 05جويلية الأولمبي، حيث من المتوقع أن يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا بالنظر لقيمة المنافسة لدى أنصار الشباب.

جماهير غفيرة مرتقبة

تتواصل عملية بيع التذاكر الخاصة بلقاء شباب بلوزداد مع يونغ أفريكانز، عبر منصة ” تذكرتي”، حيث شهد الموقع إقبال مقبول في الساعات الأولى من انطلاق العملية، في انتظار بيع العدد المطروح والمقدر بـ 50 ألف تذكرة، خاصة وأن اللقاء دولي، ويلعب سهرة يوم جمعة، وهو ما ينبئ بحضور جماهيري غفير خلال المواجهة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الأولى من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

يونغ أفريكانز متصدر الدوري وغائب عن المنافسة منذ 08 نوفمبر

منافس شباب بلوزداد يوم غد فريق يونغ أفريكانز التنزاني، سيحل بالعاصمة وهو يعاني من نقص المنافسة، بسبب توقف البطولة في تنزانيا، حيث لم يشارك في أي لقاء منذ 08 نوفمبر الماضي، عكس أبناء لعقيبة الذين سيكونون في أتم الجاهزية لهذا اللقاء، كما ستكون مواجهة خاصة للمدرب الأرجنتيني قاموندي والذي يقود العارضة الفنية للفريق التنزاني، حيث سبق له تدريب الشباب في 2012، وحقق معهم نتائج طيبة، ومن المنتظر أن يشهد استقبالا حارا من الأنصار الذين يكنون له كل الاحترام.

يذكر أن يونغ أفريكانز يتصدر الدوري التنزاني وبفارق 05 نقاط عن المنافس المباشر سيمبا، بعدما تمكن من الإطاحة به سابقا بخماسية كاملة، وهو ما يؤكد قوة منافس الشباب، غير أن الخبرة التي اكتسبها زملاء القائد كداد ستعود بالأثر الإيجابي على الفريق خلال مواجهة الغد.

طاقم تحكيم تشادي لإدارة المواجهة

عينت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم من التشاد، لإدارة لقاء شباب بلوزداد، وضيفه يونغ أفريكانز التنزاني في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون الحاجي آلاهو محمد مدرب رئيسي، فيما سيكون بوغولا عيسى مساعدا أول، وموسى حفيز كمساعد ثان.