أول دولة إفريقية تستدعي سفيرها في “إسرائيل”

أعلنت تشاد استدعاء القائم بأعمال سفارتها في “تل أبيب” للتشاور، بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة خارجية تشاد في بيان، الأحد: “استدعينا القائم بالأعمال في (إسرائيل) للتشاور، بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.

وأضافت الوزارة: “تتابع تشاد بأكبر قدر من الاهتمام والقلق الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما موجات العنف المميت غير المسبوق في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أنه “في مواجهة هذه المأساة، تدين تشاد الخسائر البشرية في صفوف العديد من المدنيين الأبرياء، وتدعو إلى وقف إطلاق نار يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية”.

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من تل أبيب خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.