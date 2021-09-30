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العالم

أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل تعبر المجال الجوي السعودي

الشروق أونلاين
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أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل تعبر المجال الجوي السعودي

عبرت، الخميس، أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل المجال الجوي السعودي، بحسب ما أفاد موقع متخصص قي تتبع حركة الطائرات حول العالم.

وقال موقع “فلايت رادار 24″، إن الطائرة التابعة لشركة “غولف آير” البحرينية، المتوجهة إلى إسرائيل عبرت المجال الجوي السعودي.

يذكر أن هذه الرحلة التي تحمل الرقم GFA972، هي أول رحلة تجارية من البحرين وتل أبيب.

وتزامنا مع هذا، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وسيتم خلال الزيارة مناقشة العديد من الملفات والقضايا وافتتاح سفارة للاحتلال الإسرائيلي في البحرين.

وقال لبيد في تغريدة على تويتر باللغتين العربية والعبرية: “وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة”.

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