أول رحلة طيران سعودية بطاقم نسائي كامل

أعلنت شركة طيران “فلاي أديل” أنها حلقت بطاقم مؤلف من النساء فقط في سابقة هي الأولى من نوعها في العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران “أديل” منخفضة التكاليف، عماد اسكندراني، إن الرحلة ربطت العاصمة الرياض بمدينة جدة الساحلية الغربية يوم الخميس، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم المكون من سبعة أشخاص، كن سعوديات باستثناء قائدة الطائرة، دون أن يتم تحديد جنسيتها، وفق صحيفة ” لوفيغارو” الفرنسية.

وأعربت هيئة الطيران المدني السعودي، التي أكدت الخبر، وهي تابعة لشركة الطيران الوطنية السعودية، عن سعادتها بدعمها إشراك النساء في هذا المجال.

وفي عام 2019، أعلنت الهيئة عن أول رحلة مع مساعدة قائد طائرة، منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى الحكم، حيث شهدت المملكة العربية السعودية انفتاحًا اجتماعيا، مع السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وفي بداية شهر ماي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل الجوي وأن تضاعف حركتها السنوية ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد.

كما تخطط الرياض لضخ 100 مليار دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، وإطلاق شركة طيران وطنية جديدة وبناء “مطار ضخم” جديد في العاصمة.